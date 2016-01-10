Яценюк: практично кожен третій українець отримує субсидії

Про це у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" ввечері 10 січня заявив глава уряду Арсеній Яценюк, передає Українська правда.

"5,4 млн. українських сімей не просто звернулися за субсидіями, а отримують ці субсидії. ... Практично кожен третій громадянин країни отримує пряму фінансову допомогу від держави", - заявив він.

При цьому Яценюк зазначив, що субсидія - "реальний механізм, який запропонувала держава по допомозі по зменшенню вартості житлово-комунальних послуг" і закликав українців оформлювати субсидії.

За його словами, у поточному році деякі сім'ї сплачують "навіть менше, ніж торік".

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Також Яценюк нагадав, що домогосподарства, які використовують природний газ для опалення оселі, можуть протягом 6 місяців використати 1200 кубометрів газу за пільговою вартістю, "за тим графіком, який їх влаштовує".

"Наприклад, грудень був теплий. Це означає, що споживання газу було менше. Якщо ви зекономили газ в грудні, обсяг зекономленого газу ви можете легко використати в січні. Або навіть у тому випадку, якщо ви в січні використаєте більше, ніж зекономили в грудні, то ви можете частину газу з наступних місяців також використати в найбільш холодний місяць", - пояснив Яценюк.

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"На 6 місяців у вас є обсяг газу за пільговою ціною, яка складає 3600 гривень", - зазначив глава уряду.