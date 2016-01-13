Облгази завищують тарифи на опалення – Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів у середу доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також Міністерству енергетики та вугільної промисловості перевірити факти завищення тарифів на опалення з боку облгазів.

"Давайте, Геннадію Петровичу (Зубко, голова Мінрегіону - УНІАН), ви, Міненерго, облгази проведете нараду. Міністерству юстиції я дав доручення перевірити рішення Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг з приводу того, що людям принесли платіжки, які не відповідають чинному закону, коли облгази вставляють у платіжки додаткові витрати на транспортування природного газу, не передбачені законодавством", - сказав він .

Крім того, Яценюк доручив Мінрегіону провести роз'яснювальну роботу з підприємствами теплокомуненерго про застосування постанови уряду про перерахунок тарифів на опалення відповідно до погодних умов.

"Підприємства теплокомуненерго мають чітко усвідомити, що у них не вийде перекладати свої витрати на кишені громадян країни", - підкреслив голова уряду.

Читайте такожЯценюк: якщо температура в приміщенні нижче 12 градусів, платити за опалення не слід

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у грудні минулого року вніс зміни у механізм нарахування щомісячної плати за послуги з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні лічильники тепла, прив'язавши рахунки за опалення до температури зовнішнього повітря і тривалості опалювального сезону.

На думку екс-міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка, діючі тарифи на централізоване опалення будинків або квартир, які не обладнані лічильниками спожитого тепла, завищені удвічі, що видно на прикладі оплати за опалення житла, обладнаного приладами обліку.