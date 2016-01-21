Сума призначених субсидій у 2015 році зросла в 6 разів – Держстат

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 1,44 млрд грн, у сільській – 907,6 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у 2015 році було призначено 5,4 млн сімей, що становить 91,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії було призначено 3,7 млн сімей, у сільській – близько 1,7 млн сімей. Порівняно з 2014 роком кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла на 3,9 млн, або в 3,6 рази.

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Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у грудні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в 3,3 рази – до 1090,9 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Тернопільській та Івано-Франківській областях (1649,4 грн і 1627,4 грн відповідно), найменший – в Одеській області (471,2 грн).

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Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-листопаді 2015 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 1,5 млрд грн, що на 1,3 млрд грн, або в 6,8 раза, більше, ніж у січні-листопаді 2014 року.