У Києві відбудеться виставка закордонної житлової нерухомості

11 лютого в Києві у готелі Hilton відбудеться виставка закордонної житлової нерухомості.

Унікальність заходу буде забезпечена поєднанням виставки та конференції, де відвідувачі дізнаються про пропозиції провідних закордонних забудовників, а також отримають вичерпну інформацію щодо придбання, обслуговування, оподаткування та передачі у спадок закордонної нерухомості.

Відвідувачі виставки напряму ознайомляться з пропозиціями надійних девелоперів Кіпру, Іспанії, Туреччини, Грузії, Франції, Німеччини, Угорщини, Литви, Естонії та інших популярних країн різноманітного призначення – від ексклюзивних та фешенебельних віл до апартаментів та невеликих студій для сезонного й постійного проживання.

Аудиторія конференції отримає відповіді на питання, пов’язані з отриманням посвідки на проживання та громадянства в ЄС, дізнається про можливості організації та ведення бізнесу в Європі та отримає огляд перспективних ринків для інвестицій в закордонну нерухомість.

Детальну інформацію щодо програми конференції та експонентів, які наразі підтвердили свою участь, можна отримати на сайті організатора.

Участь у заході безкоштовна.

Попередня реєстрація на сайті організатора обов’язкова.