Киянам можуть підвищити тарифи на тепло майже на 9%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), розгляне питання підвищення тарифів на тепло для жителів Києва на 8,5% - до 712,84 гривні за Гкал.

Про це йдеться в проекті постанови комісії, оприлюдненому 21 січня.

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Згідно з документом, НКРЕКУ планує розглянути питання підвищення тарифу на послугу теплопостачання для столичної компанії "Київенерго", підконтрольній бізнесмену Рінату Ахметову.

На сьогоднішній день тариф на теплопостачання "Київенерго" становить 657,24 гривні за Гкал.

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У документі не уточнюється, коли комісія планує ухвалити остаточне рішення про підвищення тарифу на тепло.