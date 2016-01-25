Hilton у 2016 році запустить нову мережу економ-готелів

Готельний оператор Hilton Worldwide Holdings Inc. представив новий бренд, під яким буде працювати мережу доступних за вартістю готелів. Як повідомляється в прес-релізі компанії, яка запускається мережа буде діяти під маркою Tru by Hilton, повідомляє Slon.ru.

"У Hilton також є домовленості більш ніж з 130 готелями країни, готовими використовувати бренд Tru. Надалі Hilton планує вивести марку й на інші ринки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Bloomberg, номер у Tru by Hilton коштуватиме від 80 до 90 доларів за ніч. За даними USA Today, доба проживання обійдеться відвідувачам в 90-100 доларів.

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За словами генерального директора Hilton Worldwide Крістофера Нассети, Tru стане 13-м брендом у портфелі компанії й може зрости до найбільшої мережі в рамках Hilton по числу номерів. Наразі найбільшим брендом оператора є Hampton, під яким працюють 2,1 тисячі готелів, які володіють у сукупності більше ніж 200 тисячами номерів.