Рада відправила на повторне перше читання закон про НКРЕКП

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України", який дозволяє посилити незалежність комісії від усіх органів державної влади та посилює вимоги до керівництва відомства.

За відповідне рішення (повернення законопроекту у комітет і повторне голосування) на засіданні в середу проголосувало 242 депутати при необхідних 226.

Незважаючи на те, що даний законопроект пропонувалося парламенту прийняти в першому читанні, необхідну кількість голосів ініціатива не набрала.

Варто зазначити, що законопроект про НКРЕКП розглядається вже вдруге: у червні Рада відправила його на доопрацювання Кабінету міністрів України.

Відповідно до законопроекту, уряд хоче посилити незалежність НКРЕКП від усіх органів державної влади, посиливши вимоги до керівництва комісії, а також надавши регулятору певну фінансову незалежність від держбюджету.

Комісія, згідно із законопроектом, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, гербову печатку.

Члени НКРЕКП, інші її посадові особи діють незалежно, а будь-яким органам державної влади, політичним силам, компаніям забороняється втручатися в роботу комісії.

Також у законопроекті наголошується, що голова і члени комісії не мають права проводити зустрічі наодинці з представниками енергетичних компаній. "Такі зустрічі мають проходити за участю не менше двох членів комісії або керівників структурних підрозділів", - підкреслюється в проекті закону.

Рішення комісії, згідно з документом, не підлягають погодженню з органами державної влади.

Згідно з проектом закону, НКРЕКП зобов'язана проводити щорічний аудит фінансової діяльності.

До складу НКРЕКП входять сім членів. Призначення на посаду членів комісії здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який оголошується і проводиться комісією при президентові України. До складу конкурсної комісії входять: дві особи, яких визначає президент України; дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням голови ВРУ; міністр енергетики.

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Строк повноважень членів НКРЕКП становить шість років. "При цьому забезпечується періодична ротація складу комісії. Одне й та сама особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд", - наголошується в документі.

Голова НКРЕКП обирається членами комісії шляхом таємного голосування і переобирається кожні два роки.

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Довідка УНІАН. Президент України Петро Порошенко в кінці серпня 2014 року підписав укази про ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), та Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також про створення на їхній базі єдиної держструктури.