Депутати вкотре відклали реформу ринку житлово-комунальних послуг

Верховна Рада в черговий раз відклала голосування в першому читанні за законопроект, який спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і регулює можливість найму мешканцями багатоквартирних будинків керуючих на основі загального договору.

Ухвалення в першому читанні депутатського законопроекту №1581-д «Про житлово-комунальні послуги» під час сигнального голосування підтримали 186 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів, після чого парламентарії продовжили розгляд інших законопроектів.

Заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак повідомила, доповідаючи щодо законопроекту, що він спрямований на реалізацію раніше ухваленого закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Згідно з ним, за словами Бабак, із липня цього року ЖЕКи повинні позбутися монополії на ринку надання комунальних послуг. Але домогтися цього, на думку депутата, не вдасться без ухвалення законопроекту «Про житлово-комунальні послуги». Бабак зазначила, що неврегульованим залишається питання укладання договорів із управління багатоквартирними будинками та надання житлово-комунальних послуг. «У даному законопроекті про житлово-комунальні послуги ми пропонуємо процедури, як жителі й споживачі укладатимуть договори на отримання всього комплексу послуг ЖКГ: на послуги з управління, водопостачання, теплопостачання, поводження з відходами, газ та електрику», - сказала Бабак. Для цього, зокрема, законопроект пропонує виділити з квартирної плати за послуги з поводження з твердими відходами. Також впроваджується типовий договір на управління будинком, який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління. Окрема частина законопроекту присвячена перевірці якості комунальних послуг. Бабак запропонувала ухвалити законопроект у першому читанні й доопрацювати до другого читання. Раніше, нагадаємо, Верховна Рада вже розглядала цей законопроект і направила його на доопрацювання в комітет до повторного першого читання.

Депутат Іван Крулько заявив, виступаючи з трибуни, що його фракція «Батьківщина» виступає за направлення законопроекту на доопрацювання в комітеті до повторного першого читання. «Цей проект, на жаль, не виконує задекларовану мету. Він дуже добре захищає тих, хто надає комунальні послуги, але він абсолютно не захищає права тих, хто їх споживає», - сказав Крулько. Зокрема, він зазначив, що документ зберігає занадто складний порядок підтвердження ненадання, надання не в повному обсязі або не належної якості комунальних послуг. Також дозволяється встановлювати плату за комунальні послуги не лише за лічильниками, але й за нормами споживання. Також, за словами депутата, з'являється новий вид платежів – клієнтський. Крім цього мешканці також оплачуватимуть утримання внутрішньобудинкових мереж.

Юрій Чижмарь із Радикальної партії зазначив, що законопроект не відповідає законам про місцеве самоврядування та про благоустрій. Оскільки в даних законах питання вивезення твердих відходів належить до обов'язків місцевої влади, а в пропонованому законопроекті виноситься з ведення органів влади місцевого рівня. «Сьогодні, виявляється, будь-який будинок може сам визначати, хто вивозитиме сміття й куди. Ми розбалансуємо систему єдиної збирання твердих побутових відходів», - сказав Чижмарь. Тому він виступає за направлення законопроекту на доопрацювання в комітеті до повторного першого читання.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект регулює відносини між споживачами та постачальниками комунальних послуг, у тому числі питання встановлення лічильників та оцінки якості надання комунальних послуг.

Законопроект також позбавляє місцеві органи влади права встановлювати тарифи на низку послуг, які виділяються з комплексу послуг ЖКГ, і плата за які формує загальний тариф на обслуговування багатоквартирних будинків. Серед таких послуг: переробка та захоронення побутових відходів, централізоване опалення та постачання холодної води тощо. Зокрема, законопроект наділяє Кабінет міністрів правом встановлювати лише порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. А конкретні тарифи встановлюють компанії, які за місцевим конкурсу отримують право на надання населенню послуг із збирання, переробки та захоронення відходів.

Проект закону передбачає, що співвласники багатоквартирних будинків, у яких не створені об'єднання співвласників, повинні до 1 січня 2017 року визначити форму управління будинком. До цього часу послуги з утримання будинків та прибудинкових територій надаватимуть підприємства, які надавали їх до набуття чинності цього закону.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ухвалений Верховною Радою 14 травня 2015 року.

Документом встановлено, що загальне майно не може бути поділене між співвласниками багатоквартирного будинку, визначаються права співвласника, нормуються обов'язки і питання відповідальності. Крім того, законом нормується компетенція зборів співвласників і порядок прийняття ними рішень щодо управління багатоквартирним будинком, уточнюється правовий статус ОСББ, яке не може займатися підприємницькою діяльністю, змінюються принципи створення ОСББ.

Закон набув чинності з 1 липня 2015 року.