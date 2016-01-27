Мінекономрозвитку хоче спростити списання держмайна на окупованій території

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує спростити списання державного майна, яке було пошкоджено в результаті військових дій на тимчасово окупованих територіях.

Відповідний проект постанови опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, за рішенням керівника органу господарювання державне майно на підконтрольних територіях може бути списано за умови значної амортизації і вартості менш як 50 тис. грн, або у разі пошкодження у результаті воєнних дій і вартістю менш як 150 тис. грн.

При цьому, згідно з пояснювальною запискою до документа, ухвалення постанови необхідне для проведення реформи держорганів, оскільки вона передбачає інвентаризацію, яку неможливо провести в тимчасово окупованій частині країни.

Як повідомляв УНІАН, юристи Української Гельсінської групи почали процес передачі до Європейського суду з прав людини справ щодо захисту прав громадян, які втратили майно в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

За оцінками Фонду державного майна, втрати України через залишені в окупованому Росією Криму державні підприємства перевищують 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

За даними уряду, станом на вересень 2014 року на відновлювальні роботи на сході країни було необхідно близько 11,8 млрд грн. Через дії терористів і під час АТО постраждало близько 11 тисяч об'єктів.

За інформацією Міністерства фінансів України, у період проведення АТО кожен день ведення бойових дій коштував Україні не менш як 5 млн дол.