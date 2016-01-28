Заступник головного еколога Житомирщини тримає в заставі столичну квартиру за 13 мільйонів гривень

Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській області Антонюк Руслан Сергійович є іпотекодержателем квартири на Оболонській набережній у Києві вартістю близько 13 мільйонів гривень, повідомляють Наші гроші з посиланням на Реєстр прав на нерухоме майно.

Йдеться про квартиру загальною площею 135,9 квадратних метрів на Оболонській набережній, 19 (будинок на фото). Згідно з даними витягу, Антонюк став іпотекодержателем на це майно у березні 2015 року.

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Власником квартири є Тетяна Пушкар, свого часу приписана за однією адресою з Олександром Зейканом, екс-очільником Департаменту з видобутку нафти й газу НАК "Нафтогаз" та екс-радникомСергія Кацуби як народного депутата, а нині гендиректором ДП "Укргеофізика".

За даними ріелторських сайтів, наразі квартири в цьому будинку продають по ціні 3-4 тисячі доларів за квадрат, зокрема квартири в цьому будинку з ідентичною площею коштують до 515 тисяч доларів, або близько 13 мільйонів гривень за офіційним курсом НБУ.

Згідно з декларацією за 2014 рік, Антонюк отримав 1,048 мільйона гривень доходу. Заробітна плата складала лише 48 тисяч гривень, а решту 1 мільйон гривень чиновник отримав від продажу невідомого майна. У майновому реєстрі відомостей про продаж якоїсь нерухомості Антонюком не значиться. При цьому більшу частину доходу за той рік – 749 тисяч гривень – Антонюк витратив на купівлю Mercedes Benz S500 2010 року випуску. Також він володів на той час автомобілем Skoda Octavia A5 2011 року.

Згідно з цією ж декларацією, станом на 2014 рік чиновник не мав ні квартири, ні земельних ділянок. Разом з тим, за даними майнового реєстру, він разом із Людмилою Антонюк є власником квартири у Вишневому ще з 2006 року.

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У 2013-2014 роках Антонюк був першим заступником голови Держекоінспекції у Київській області. У 2007-2012 рр він був помічником на платній основі народного депутата від БЮТ Віталія Данілова.

У 2008-2012 роках Антонюк був співвласником ТОВ "Кар’єр-Сервіс", яке займається видобутком декоративного і будівельного каменю, добуванням гравію, піску, вапняку, крейди. Щодо Людмили Антонюк, то вона за даними ЄДР бізнесом не володіла.