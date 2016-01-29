Суд відмовився повертати державі привласнені екс-чиновником 7 гектарів лісу

Суд відмовився повернути у власність держави 6,99 гектарів лісів, розташованих в межах Іванковичівської сільської ради Васильківського району Київської області.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на рішення Васильківського міжрайонного суду від 9 грудня (головуючий суддя Орда О.О.).

Зазначається, що у 2008 році на підставі розпоряджень голови Київської облдержадміністрації Віри Ульянченко із постійного користування ДП "Київське лісове господарство" було вилучено 6,99 гектара лісів, змінено їх цільове призначення на землі сільськогосподарського призначення та безоплатно передано у власність 7 громадян.

Обласна прокуратура вказує, що відбулося порушення законодавства, адже ліси площею понад 1 гектар має право вилучати лише Кабмін. Крім того, порушено порядок зміни цільового призначення ділянок. Також прокуратура зауважує, що громадяни не сплатили державі втрати лісогосподарського виробництва.

Та суд дійшов протилежного висновку. Він опирається на те, що проекти землеустрою були погоджені з усіма необхідними органами, відповідність яких підтверджується висновками державної експертизи землевпорядної документації.

При цьому "Київський лісгосп" погодив вилучення ділянок. Разом з тим, як вказує суд, ОДА виділяла сім окремих ділянок сімом різним людям, тому не можна говорити, що відбулося відчуження єдиного масиву лісу площею понад 1 гектар.

Суд також додав, що несплата втрат лісогосподарського виробництва не є підставою для визнання незаконними розпоряджень ОДА, а може бути лише підставою для стягнення цих втрат через суд.

У прокуратури було 10 днів для подачі апеляції, однак жодних даних, чи було це зроблено, у держреєстрі немає.

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Ділянки площею по 0,99 га у 2008 році отримали Омельчук Олександр Анатолійович, Мудрецький Ігор Васильович, Пасенюк Олена Вікторівна, Сергійчук Марія Петрівна, а також Чухманенко Ольга Євгеніївна, Кондорук Аліна Василівна і Циба Сергій Миколайович. Через кілька місяців після отримання троє останніх продали свої ділянки ТОВ "Лістрейд". Засновницями останнього є Марина Журавльова, дружина екс-голови Держлісагентства Віктора Сівця, і Ольга Ухова, дружина екс-керівника управління кадрів та контролю Держлісагентства.

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За даними Держреєстру речових прав на нерухоме майно, "Лістрейд" володіє приміщенням площею майже 4 тисяч квадратиних метрів по вул. Сім’ї Сосніних у Києві. Цю будівлю фірма передала в іпотеку. Даних про те, чи фірма досі володіє вказаними ділянками, у реєстрі немає.