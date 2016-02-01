Крах "Авант-Банку" заморозив отримання актів на нерухомість

В результаті визнання "Авант-Банку" неплатоспроможним стало неможливим отримати акт на нерухомість в офіційному реєстрі Міністерства юстиції.

Про це написав журналіст Денис Бігус на своїй сторінці в Facebook

"Якщо ви ще не в курсі, саме в банк Яреми відраховувалися 3 гривні від покупки кожного акту на нерухомість в офіційному реєстрі Мін'юсту. І як вам ще належить виявити - зі смертю банку отримати акт на нерухомість не можна зовсім. І здається мені, це надовго", - написав він.

Бігус підкреслив, що у власників реєстру було 72 години на зміну банку, але вони цього не зробили.

Кто не знал, в конце прошлой недели подох банк Яремы.Если вы еще не в курсе, именно в банк Яремы отчислялись 3 гривны о... Опубліковано Денисом Бигусом 31 січня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня НБУ прийняв рішення про віднесення "Авант-Банку" до категорії неплатоспроможних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Авант-Банк" терміном на один місяць – до 28 лютого 2016 року включно.

"Авант-Банк" працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ, його ключовим є власником Ігор Завацький через компанію "Стабіл Холдинг".

У той же час, "Авант-Банк" пов'язують з колишнім генеральним прокурором України Віталієм Яремою. Раніше віце-президентом "Авант-Банку" працював екс-міністр оборони України Валерій Гелетей.