Рада має намір демонополізувати ринок житлово-комунальних послуг

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і регулює можливість мешканців багатоквартирних будинків наймати керуючі компанії на основі загального договору.

Ухвалення в першому читанні депутатського законопроекту №1581-д «Про житлово-комунальні послуги» підтримали 242 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник голови Комітету ВР із питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Альона Бабак повідомила, що законопроектом пропонується з 1 січня 2017 року надавати адресні грошові кошти одержувачам пільг і субсидій. Також передбачається, що, незалежно від того, чи прибув на місце співробітник, який повинен скласти акт про ненадання комунальних послуг або надання послуг неналежної якості, мешканці будинків зможуть спільно скласти акт-претензію.

Крім того, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та власників приватної забудови надається право вибирати компанії, які займатимуться вивозом сміття. «Але вибрати компанію (з вивезення сміття – УНІАН) із переліку, який складе на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування», – пояснила Бабак.

Для забезпечення контролю за якістю наданих комунальних послуг законопроект передбачає можливість взяття проб води та газу.

Раніше, в ході попереднього обговорення проекту закону в парламенті, Бабак заявляла, що законопроект спрямований на реалізацію ухваленого раніше закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Згідно з ним, за словами Бабак, із липня цього року ЖЕКи повинні бути позбавлені монополії на ринку надання комунальних послуг. Заступник голови профільного комітету ВР зазначала, що неврегульованим залишається питання укладання договорів із управління багатоквартирними будинками та надання житлово-комунальних послуг.

«У даному законопроекті про житлово-комунальні послуги ми пропонуємо процедури, як жителі й споживачі укладатимуть договори на отримання всього комплексу послуг ЖКГ: на послуги з управління, водопостачання, теплопостачання, поводження з відходами, газ та електрику», - сказала Бабак. Для цього, зокрема, законопроектом пропонується виділити з квартирної плати за послуги з поводження з твердими відходами. Також впроваджується типовий договір на управління будинком, який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект регулює відносини між споживачами та постачальниками комунальних послуг, у тому числі питання встановлення лічильників та оцінки якості надання комунальних послуг.

Законопроект також позбавляє місцеві органи влади права встановлювати тарифи на низку послуг, які виділяються з комплексу послуг ЖКГ і плата за які формує загальний тариф на обслуговування багатоквартирних будинків. Серед таких послуг: переробка та захоронення побутових відходів, централізоване опалення, централізоване постачання холодної води та інші. Зокрема, законопроект наділяє Кабінет міністрів правом встановлювати лише порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, а конкретні тарифи встановлюють компанії, які шляхом проведення місцевого конкурсу отримують право на надання населенню послуг зі збирання, переробки та захоронення відходів.

Проект закону передбачає, що співвласники багатоквартирних будинків, в яких не створені об'єднання співвласників, повинні до 1 січня 2017 року визначити форму управління будинком. До цього часу послуги з утримання будинків та прибудинкових територій надаватимуть підприємства, які надавали їх до набуття чинності цього закону.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ухвалений Верховною Радою 14 травня 2015 року.

Документом встановлено, що загальне майно не може бути поділене між співвласниками багатоквартирного будинку, визначаються права співвласників, унормовуються обов'язки й питання відповідальності. Крім того, законом унормовується компетенція зборів співвласників і порядок прийняття ними рішень щодо управління багатоквартирним будинком, уточнюється правовий статус ОСББ, яке не може займатися підприємницькою діяльністю, змінюються принципи створення ОСББ.

Закон набув чинності з 1 липня 2015 року.