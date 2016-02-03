Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про виділення Україні 400 мільйонів євро

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про виділення Україні 400 млн євро на розвиток муніципальної інфраструктури.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат з 226 мінімально необхідних.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня 2015 року Україна і Європейський інвестиційний банк підписали кредитну угоду обсягом 400 млн євро для розвитку й відновлення муніципальної інфраструктури країни. Угода була підписана міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком та віце-президентом ЄІБ Ласло Баранаєю в ході колегії Мінрегіону.

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Залучені кошти будуть інвестовані в централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання, централізоване та нецентралізоване питне водопостачання, водовідведення, енергоефективність адміністративних будівель, а також у зовнішнє освітлення населених пунктів та поводження з побутовими відходами.