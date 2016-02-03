Відбувається спроба тіньової приватизації недобудованого корпусу "Охматдит" - екс-гендиректор "Укрмедпроектбуд"

Будівництво нового корпусу “Охматдит” зупинилося мінімум на рік через дії генерального підрядника - компанії “Альтіс-Констракшн”, яку лобіює народний депутат Оксана Корчинська.

Про це повідомила Ірина Коваль, екс-генеральний директор ДП “Укрмедпроектбуд” 3 лютого під час прес-конференції.

Нагадаємо, ДП “Укрмедпроектбуд” є замовником будівництва нового корпусу дитячої лікарні. 9 листопада ДП підписало договір з новим генеральним підрядником будівництва, ТОВ “Альтіс-Констракшн”. 17 листопада компанія оголосила, що не може освоїти всі передбачені кошти. А наприкінці року менеджери компанії принесли на підписи акти щодо виконання робіт, які фактично не були виконані.

“Я категорично відмовилася це робити”, - зазначила екс-директор ДП Ірина Коваль.

Наприкінці грудня працівники “Альтіс-Констракшн” подали акти на понад 22 млн грн, а перевірено і підписано ДП - лише на 6,4 млн грн.

Саме зі своєю принциповою позицією вона пов’язує появу наказу про її звільнення 29 січня. На думку Ірини Коваль, за спробою її звільнення стоять бізнес-інтереси компаній, які планують збагатитися на постачанні медичного обладнання. Присутній на прес-конференції адвокат Олександр Горовий зазначив, що звільнення Ірини Коваль здійснено з порушеннями норм законодавства і не має під собою жодних правових підстав. “Недобросовісні виконавці підставили керівництво МОЗ. Ми подаємо в суд і виграємо його, справедливість буде відновлено”, - відзначив він.

“Крім цього, генеральний підрядник досі не надав жодної інформації стосовно використання 37 млн грн, перерахованих на рахунки “Альтіса” авансом для закупівлі обладнання. “Генпідрядник не надав жодної гарантії, що буде закуплене обладнання належної якості відповідно до проектної документації”, - зазначає Ірина Коваль.

“Тепер очевидно, що “Альтіс” демпінгував, щоб увійти у проект. На жаль, їхньою метою було не завершити будівництво, а виштовхнути з проекту держпідприємство і освоїти бюджетні кошти разом з тими, хто заробляє надприбутки на поставках медичного обладнання. Відбувається тіньова приватизація важливого державного проекту”, - наголошує Ірина Коваль.

За її словами, “публічним обличчям цієї схеми є народний депутат Оксана Корчинська, яка розгорнула в ЗМІ кампанію з дискредитації “Укрмедпроектбуду” та звинувачень мене в усіх можливих гріхах, а тим часом намагається змінити структуру управління і фінансування проекту”.

“Звільнення діючого директора, переформатування і ручний розподіл десятків мільйонів гривень, які заморожені на рахунках компанії - замовника, генпідрядника і підрядників - ось справжня мета ініціаторів моєї відставки”, - наголосила Ірина Коваль.

“Як директор державного підприємства - замовника будівництва, можу прямо дивитися в очі батькам онкохворих дітей і волонтерів. Незважаючи на складні обставини, 100% будівлі ми звели, а коли фінансування припинилося, за рахунок власних коштів, кредитів та благодійних внесків зберегли споруду у функціональному стані. За кожну копійку використання коштів я відповідала особисто, за адміністративним та кримінальним законодаством. Тепер будівництво мінімум на 1 рік занурено у стан невизначеності. В каламутній воді комусь легше ловити рибу”, - резюмувала Ірина Коваль.​