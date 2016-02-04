Будівництво в Україні протягом року подорожчало майже на третину

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні 2015 року зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР за підсумками 2015 року зафіксовано у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 34,2%, зведення нежитлових споруд – на 28,2%, а також у сфері житлового будівництва – на 24,2%. Найменше збільшилася вартість будівництва комплексних промислових будівель – на 23%.

При цьому вартість БМР в грудні 2015 року порівняно з листопадом збільшилася на 0,2% (у листопаді зростання по відношенню до жовтня склало 0,3%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін у грудні порівняно з листопадом зафіксовано у сфері житлового будівництва – на 0,5%. При цьому в сфері будівництва транспортних споруд ціни знизилися на 0,2%.

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За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи за підсумками перших 11 місяців 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 27,6%. За даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в I півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 28,2%.