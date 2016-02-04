Кабмін продовжив дію програми "теплих" кредитів – виділив 700 мільйонів

Кабінет міністрів України подовжив дію програми часткової компенсації так званих «теплих» кредитів, що спрямовуються на проекти переобладнання будинків та установ твердопаливними котлами і системами утеплення, і виділив на ці цілі 700 млн грн, повідомив на брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

Програма компенсації кредитів була започаткована в 2015 році. На думку віце-прем'єра, вона показала свою ефективність. «Це реальний інструмент для громадян заощадити на оплаті комунальних послуг, - сказав Зубко. - Фінансування програми збільшено до 700 млн грн. Плюс з минулого року «перейшли» 186 млн грн, які будуть використані у цьому році».

Зубко нагадав, що механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% тіла кредиту для громадян при купівлі котлів, 30% тіла кредиту для реалізації заходів з утеплення, 40% тіла кредиту для ОСББ, які реалізують програми енергоефективності. Близько 70% тіла кредиту, за словами Зубка, компенсують громадянам, які отримують субсидію.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. Станом на кінець 2015 року громадяни України отримали понад 1,1 млрд грн кредитів.