Кабмін продовжив дію програми "теплих" кредитів – виділив 700 мільйонів
Станом на кінець 2015 року українці отримали понад 1,1 млрд грн кредитів.
Кабінет міністрів України подовжив дію програми часткової компенсації так званих «теплих» кредитів, що спрямовуються на проекти переобладнання будинків та установ твердопаливними котлами і системами утеплення, і виділив на ці цілі 700 млн грн, повідомив на брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.
Програма компенсації кредитів була започаткована в 2015 році. На думку віце-прем'єра, вона показала свою ефективність. «Це реальний інструмент для громадян заощадити на оплаті комунальних послуг, - сказав Зубко. - Фінансування програми збільшено до 700 млн грн. Плюс з минулого року «перейшли» 186 млн грн, які будуть використані у цьому році».
Зубко нагадав, що механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% тіла кредиту для громадян при купівлі котлів, 30% тіла кредиту для реалізації заходів з утеплення, 40% тіла кредиту для ОСББ, які реалізують програми енергоефективності. Близько 70% тіла кредиту, за словами Зубка, компенсують громадянам, які отримують субсидію.
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. Станом на кінець 2015 року громадяни України отримали понад 1,1 млрд грн кредитів.