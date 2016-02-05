Мінрегіон обіцяє компенсувати до 50% кредиту за комплексну термомодернізацію будівель

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) має намір компенсувати до 50% вартості так званих «теплих» кредитів, що спрямовуються на проекти переобладнання будинків та установ твердопаливними котлами і системами утеплення, за умови проведення комплексної термомодернізації будівель.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону з посиланням на його голову Геннадія Зубка.

«За умови проведення комплексної термомодернізації будівлі – встановлення індивідуального теплового пункту, утеплення стін, заміни вікон, ремонту даху – ми будемо пропонувати до 50% компенсації «теплого» кредиту», – цитує Зубка прес-служба.

Також повідомляється, що Мінрегіон спільно з урядом Німеччини розробив концепцію створення Фонду енергоефективності, який буде наповнюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів донорів.

За словами Зубка, ця концепція передбачає можливість направляти до Фонду енергоефективності також кошти, зекономлені завдяки проведенню енергоефективних заходів.

«Модель опрацьована разом із ЄС, і ми сподіваємося залучити кошти міжнародних донорів. Наше завдання на цей рік сформувати методичний посібник із проведення утеплення будинків. Ми запропонуємо також типові проекти для утеплення серійних багатоповерхівок», – сказав Зубко, додавши, що для цього необхідно ухвалити закон «Про енергоефективність будівель», розроблений відповідно до директив ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, фінансування програми здійснюють три державних банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк», які в 2015 році видали близько 80 тис. кредитів на суму 1,3 млрд грн.

Механізм фінансування кредитів на утеплення житла передбачає відшкодування 20% тіла кредиту для громадян при купівлі негазових котлів, 30% тіла кредиту для реалізації заходів із утеплення, 40% тіла кредиту для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які реалізують програми енергоефективності. Близько 70% тіла кредиту, за словами Зубка, компенсують громадянам, які отримують субсидію.