Валютна іпотека: 37 тисячам українських сімей можуть дозволити реструктуризувати 20 мільярдів кредитів

Міністерство фінансів України сподівається на підтримку Верховної Ради України при прийнятті законопроекту «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманих на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)», підкреслюючи, що цей проект не несе загроз для банківської системи нашої країни.

Як повідомлять на сайті міністерства, законопроект №4004 розроблено Міністерством фінансів спільно з Національним банком і Незалежною асоціацією банків України, а також узгоджено з 19 найбільшими банками країни, на частку яких припадає 75% активів банківської системи.

Мінфін нагадав, що проблема фактичної недоступності кредитування в економіці через великий обсяг проблемних кредитів заважає відновленню активного економічного зростання України, а також існує надмірне боргове навантаження на українські сім'ї, котрі взяли іпотечні кредити ще до кризи 2008 року.

«Ми вважаємо, що валютні кредити потрібно реструктурувати тільки тим громадянам, які отримували їх на придбання власного житла, і які, як наслідок, через неможливість оплатити кредит можуть залишитися без єдиного житла. Тільки це буде справедливим стосовно до інших громадянам нашої країни, більшість з яких не брали кредитів, а жили на власні кошти», - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів Наталії Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів для підтримки громадян і підприємств, які отримали валютні кредити. Законопроекти розроблено Міністерством фінансів спільно з Національним банком і Незалежною асоціацією банків України. У пакеті - законопроекти «Про фінансової реструктуризації» і «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманих на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)».

За оцінками Мінфіну, у рамках цих законів близько 37 тисяч сімей з кредитами на загальну суму понад 20 млрд грн зможуть провести реструктуризацію валютних іпотечних кредитів.

Що стосується реструктуризації боргів бізнесу, то, за оцінками експертів, загальна сума заборгованості підприємств, які потраплять під дію цього механізму, становить близько 200 млрд грн.