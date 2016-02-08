Кабмін звільнив голову Держфонду сприяння молодіжному будівництву

Кабінет міністрів України звільнив з посади голову правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Леоніда Рисухіна. Про це йдеться у розпорядженні уряду №62, оприлюдненому на веб-порталі Кабміну.

Згідно з документом, Рисухіна звільнено за згодою сторін.

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Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному будівництву розпочав свою роботу у 1992 році як недержавна установа, проте потім, з урахуванням значущості проблеми забезпечення житлом, фонд став державним.

Кабмін у червні 2015 року збільшив статутний капітал Держфонду на 38 млн грн - до 249,3 млн грн з метою відновлення програм кредитування будівництва житла, призупинених у 2014 році у зв'язку з жорсткою економією коштів. У 2016 році очікується повторна докапіталізація Фонду - до 273,4 млн грн.