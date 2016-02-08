Колишні акціонери ЮКОСа домоглися арешту ділянки в Парижі, що належить Кремлю

Земельна ділянка в центрі Парижа, на якій за замовленням Кремля будується духовно-культурний православний центр вартістю €90 млн, заарештована колишніми акціонерами ЮКОСа, передає РБК.

Але на проекті це ніяк не позначилося: паризький суд визнав за об'єктом дипломатичний імунітет і відмовився блокувати будівництво. Адвокати Росії оскаржили арешт ділянки та розташованих на ньому старих будівель, суд ще не прийняв рішення.

Читайте такожРосія вишукала нові заперечення по справі ЮКОСа і направила їх у суд ГаагиКіпрська Hulley Enterprises, яка володіла більшістю акцій ЮКОСа, ініціювала арешт російської власності в центрі Парижа ще в червні 2015 року — разом з десятками інших активів Російської Федерації у Франції, включаючи будівлі, банківські рахунки, акції підприємств та платежі французьких компаній. Арешт земельної ділянки передбачає тільки заборону на розпорядження (актив не можна продати, але Росія і не збиралася цього робити), а Hulley намагалася ще й заблокувати будівництво на ділянці. Але 24 липня суддя за виконанням судових рішень (juge de l execution, спеціальний інститут у Франції. — РБК) паризького суду першої інстанції вирішив, що ділянка під будівництво православного центру користується дипломатичним імунітетом, розповідає французький адвокат Андреа Пінна, що представляє інтереси Росії. Після цього колишні акціонери ЮКОСа попросили про призупинення будівництва колегію на чолі з першим віце-головою паризького суду. Але 22 січня 2016 року суд відхилив клопотання, пославшись на те, що тільки суддя за виконанням (juge de l execution) володіє відповідною юрисдикцією. Копія рішення є у РБК.

Ділянка площею 4,7 тис. кв. м на набережній Бранлі Управління справами президента РФ придбало у 2010 році — за даними ЗМІ, за €70 млн. В безпосередній близькості від Ейфелевої вежі на березі Сени буде споруджено православний хрестово-купольний храм — перший з часів розпаду Російської імперії. Також будуть побудовані семінарія, бібліотека, культурний центр та російсько-французька школа. Проектував комплекс французький архітектор Жан-Мішель Вільмотт, а підрядником будівництва є французька компанія Bouygues Batiment.

Проект фінансується з федерального бюджету, в 2015 році на нього було виділено 258 млн крб. на відшкодування витрат Bouygues Batiment (в бюджеті 2016 року РБК не знайшов асигнувань). Вартість контракту з Bouygues становить €90,7 млн — €27,2 млн на 2014 рік, €47,1 млн на 2015 рік і €16,3 млн на 2016 рік, випливає з закупівельного документа Управсправами президента від 29 квітня 2015 року. Таким чином, з урахуванням ціни купівлі землі проект може обійтися Росії в €160 млн.

Будівництво духовно-культурного центру було урочисто розпочато у квітні 2015 року. Воно йде за графіком, говорив 19 січня заступник глави управління Справами президента Павло Фрадков. Об'єкт планується здати в середині 2016 року. Скоро на церкви почнуть встановлювати п'ять куполів, повідомляв ТАСС минулого місяця. Їх виготовляє фірма Multiplast з використанням композитних матеріалів.

На слуханнях у грудні Hulley намагалася довести, що будівництво саме по собі не є актом здійснення суверенних функцій Російської держави, а значить, в даному випадку суверенний імунітет не може бути задіяний. Крім того, вона стверджувала, що забезпечувальна міра у вигляді призупинення будівництва є виправданою в цілях запобігання неминучій шкоді або припинення явно незаконного порушення» (ст. 809 Цивільного кодексу Франції) — зведення церкви знижує комерційну вартість ділянки.

Суд зобов'язав Hulley Enterprises виплатити €7,5 тис. Росії та її співвідповідачу, Bouygues Batiment, в рахунок відшкодування судових витрат. Джерело, близьке до колишніх мажоритарних акціонерів ЮКОСа, вважає, що це «не така вже велика невдача», оскільки ділянка залишається заарештованою. Представник GML (холдингова компанія для колишніх акціонерів ЮКОСа) відмовився від коментарів.