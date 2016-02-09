Орендні ставки на склади в Києві досягли історичного мінімуму

Орендні ставки на складські та логістичні приміщення в Києві минулого року досягли свого історичного мінімуму, опустившись до рекордно низьких показників 2-2,5 дол. за 1 кв. м.

Про це повідомила прес-служба українського підрозділу консалтингової компанії DTZ з посиланням на керівника департаменту промислової та логістичної нерухомості Федора Арбузова.

«У 2015 році орендні ставки на складські та логістичні приміщення в Києві та передмісті досягли історичного мінімуму», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наприкінці 2015 року найвищі ставки на найкращі складські приміщення не перевищували 5 дол. за 1 кв. м в місяць, а на приміщення класу В – 3 дол./кв. м. При цьому Арбузов допускає, що через тиск ринку в першому півріччі поточного року орендні ставки можуть ще більше знизитися.

Також експерт відзначив низьку активність компаній-орендарів. «Активність компаній-орендарів залишається досить низькою і зберігається переважно за рахунок їх переїзду в інші об'єкти. Водночас, запитів на оренду приміщень від нових компаній практично немає і мало зацікавлені в розширенні орендованих приміщень», - зазначив Арбузов.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року на ринку складської нерухомості Києва і області відзначалася низька активність орендарів, скоротилося майже вдвічі порівняно з минулим роком. В цілому в 2015 році в Києві і Київській області в експлуатацію було введено три складських комплекси загальною площею 61,7 тис. кв. м. Серед них складський комплекс компанії Imperial Tobacco (7,7 тис. кв. м), ще одна черга складського комплексу компанії FM Logistic (14 тис. кв. м), а також логістичний комплекс компанії «Епіцентр» (40 тис. кв. м).

DTZ – консалтингова компанія в сфері нерухомості, що входить в холдинг UGL. У 208 представництва DTZ, розташованих у 52 країнах світу, працюють 47 тис. співробітників.