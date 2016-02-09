Джерело значних доходів: МВФ радить Україні провести інвентаризацію держнерухомості

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні провести інвентаризацію державної нерухомості й ефективно її використовувати.

Про це йдеться у звіті експертів технічної місії МВФ, опублікованому на сайті Фонду.

Згідно з документом, близько 47% земельних угідь країни перебуває у державній власності. При цьому держава володіє 10 млн га земель сільськогосподарського призначення.

Водночас існуючі в Україні реєстри - реєстр Держгеокадастру та Держреєстру прав на нерухоме майно - не охоплюють повного спектру нерухомого майна країни.

"Питання, на які слід звернути увагу, включають необхідність повної інвентаризації держпідприємств та інших державних активів, включаючи нерухомість", - йдеться у звіті.

На думку експертів МВФ, нерухоме майно України є потенційним джерелом значних доходів, яке держава не використовує ефективно.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2015 року Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) у рамках реформування системи земельних відносин запустила в інтернеті вільний доступ до реєстру власників земельних ділянок. Також відомство запустило онлайн-послугу замовлення виписки про нормативно-грошову оцінку землі.

Президент України Петро Порошенко 6 серпня підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції».

Зокрема, законом передбачається спрощення процедури доступу до відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, надання вільного доступу до Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.