У Європі інвестиції в комерційну нерухомість поставили історичний рекорд

За 2015 рік в комерційну нерухомість Європи було вкладено 246 млрд євро, що стало найвищим результатом, який перевершив навіть рекордний показник за 2007 рік в 230 млрд євро., підрахували експерти компанії Cushman & Wakefield, передають «Ведомости».

У 2014 році інвестори вклали в європейську комерційну нерухомість менше 200 млрд євро.

"Інвестиційна активність продовжує зростати на всіх ринках Європи. Великобританія продовжує залучати найбільшу частку інвестицій, але, оскільки інвестори розширюють географію вкладень, найстрімкіше зростання показують інші ринки", - говорить директор напрямку досліджень Cushman & Wakefield Магалі Мартон.

Найбільш помітний ріст обсягів вкладення минулого року показали ринки Німеччини (53 млрд євро, зростання на 41%), Італії (8 млрд євро, зростання на 67%), Іспанії (11 млрд євро, зростання на 36%).

За прогнозами Cushman & Wakefield, цього року сума інвестицій у комерційну нерухомість зросте на 5-10% і може перевищити 260 млрд євро.