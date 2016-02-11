Кияни з лютого отримуватимуть квитанції за компослуги європейського формату

Мешканці Оболонського та Святошинського районів Києва з лютого поточного року отримуватимуть від енергогенеруючої компанії "Київенерго" адаптовані до європейського формату квитанції на оплату централізованого опалення та гарячого водопостачання, повідомив на брифінгу комерційний директор компанії Євген Бушма.

За його словами, дані квитанції також з березня отримуватимуть мешканці Дніпровського і Печерського районів, з квітня – Подільського та Шевченківського, з травня – Дарницького та частини Голосіївського, з червня – Солом'янського та іншої частини Голосіївського.

"Ми постаралися зробити його максимально простим для клієнтів ... В наших рахунках кожен клієнт отримуватиме окремий рядок для кожного лічильника, якщо у нього їх було встановлено декілька. Старі квитанції не передбачали внесення даних з багатотарифних лічильників. Цей недолік ми усунули, і клієнти отримуватимуть квитанції, які враховують всі параметри таких лічильників", - сказав Бушма.

Він зазначив, що якщо клієнт заздалегідь повідомить показання лічильників у "Київенерго" через сайт або по телефону гарячої лінії, то компанія надішле такому жителю столиці заповнену квитанцію з урахуванням пільг та субсидій.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року "Київенерго" здійснила перерахунок плати за централізоване опалення для киян на суму 82 мільйони гривень. Перерахунок отримали як клієнти, в яких відсутні будинкові чи квартирні лічильники тепла, так і кияни, прилади обліку в яких приймалися на комерційний облік в середині календарного місяця.

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Протягом 2015 року в столиці було встановлено 4,2 тисячі приладів обліку тепла, з яких більше 1 тисячі змонтовано за кошти міського бюджету та 3 тисячі за рахунок інвестиційної програми "Київенерго". Для 100% завершення проекту по установці лічильників центрального опалення в Києві в 2016 році необхідно встановити 2,4 тисячі лічильників.