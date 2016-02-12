ЗМІ: Кононенко орендував землю всередині розв’язки в Києві – будуватиме офіс із паркінгом

ТОВ «Європейський дім» Ігоря Кононенка має в оренді земельну ділянку площею 1,98 га на перетині вул. Академіка Заболотного та Столичного шосе у Києві.

Про це свідчать дані Публічної кадастрової карти, повідомляють «Наші гроші»

Йдеться про ділянку в центрі транспортної розв’язки на Столичному шосе в Голосіївському районі.

Фірма отримала цю землю у березні 2007 року. Тоді Київрада ухвалила рішення передати «Європейському дому» ділянку за рахунок не наданих у власність чи користування міських земель. Оренду фірмі погодили на 5 років. При цьому вид використання ділянки був визначений під будівництво, експлуатацію та обслуговування станції технічного обслуговування з виставковими та допоміжними приміщеннями. Відповідний договір було укладено в травні 2007 року.

Коли в 2012 році термін оренди сплив, Київрада погодила продовжити його ще на 5 років.

Однак уже за півтора роки міська рада ухвалила нове рішення. У жовтні 2013 року оренду ще раз подовжили на 5 років з правом пролонгації. Водночас цим же рішенням змінили вид використання: слова «станції технічного обслуговування з виставковими та допоміжними приміщеннями» замінили на «комплексу об’єктів соціального та адміністративного призначення з допоміжними приміщеннями та паркінгом».

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Компанія «Європейський дім» була заснована у 2003 року. На момент першого рішення Київради про землевідвід в 2007 році власником фірми був Сергій Шкурат. Перед підписанням договору склад власників змінився – навпіл зі Шкуратом фірмою вже володів Леонід Стричак із села Залужжя Львівської області.

У 2008 році співвласниками стали Олександр Ємець, Олександр Желтан, Сергій Мухомор, Геннадій Трубніков і Володимир Стричак через ТОВ «КУА «Система капітального інвестування».

З кінця 2010 року власником «Європейського дому» є ПАТ « ЗНКІФ «ВІК», кінцевим бенефіціаром якого є Ігор Кононенко. Нагадаємо, у 2006—2014 р. Кононенко був депутатом Київради від Блоку Леоніда Черновецького і членом постійної комісії з питань транспорту та зв’язку.