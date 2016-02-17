Попит на столичну вторинку протягом року впав майже вдвічі

Значна девальвація гривні разом із зростанням конкуренції з боку проектів первинного житла призвели до падіння попиту на вторинне житло в Києві за підсумками 2015 року практично в два рази. Такі дані містяться в щорічному звіті консалтингової компанії City Development Solutions (CDS).

"У 2015 році попит на вторинному ринку житла продовжив зниження. Кількість зацікавлених у придбанні квартир скоротилася більш ніж на 45% порівняно з 2014 роком", - наголошується в звіті.

При цьому кількість квартир, виставлених на продаж на вторинному ринку Києва, у 2015 році збільшилося на 26%, а їхня вартість знизилася в середньому на 19%.

На думку експертів CDS, основним фактором падіння попиту на столичну "вторинку" стало падіння купівельної спроможності українців і, як наслідок, поворот клієнта до житла меншої площі, тоді як на вторинному ринку переважають квартири більшої площі.

Крім того, проти продавців квартир зіграла відсутність доступного іпотечного кредитування, валютне ціноутворення і завищені ціни на вторинне житло. За даними CDS, у 2015 році більше 70% об'єктів вторинного ринку були реалізовані з дисконтом від 10-20%.

Як відзначили в компанії, основний попит на вторинному ринку житла в минулому році був сконцентрований в найбільш дешевому сегменті – до 40 тисяч дол. При цьому кількість запитів на придбання недорогої квартири протягом року постійно зростала.

"Якщо в січні 2015 року запити на покупку квартири до 40 тис. дол. становили 41% у загальному обсязі попиту, то вже до грудня їх питома вага зросла до 61%. За цю суму можна було купити квартиру в старому житловому фонді площею до 36 кв. м у спальних районах Києва", - йдеться у звіті.

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За прогнозами експертів, зниження платоспроможності населення на тлі падіння реальних доходів в 2016 році призведе до подальшого спаду активності на ринку нерухомості і зниження доларових цін на житло. Зокрема, до кінця 2016 року можна очікувати зниження цін на квартири в спальних районах до 15%.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року на ринку житлової нерухомості столиці спостерігалася низька активність в сегменті купівлі. При цьому кількість об'єктів, що пропонуються до продажу, станом на перше півріччя 2015 року різко зросла – у базі даних порталу Address.ua їх число виросло до рекордного за останні півтора року рівня – 65 тисяч квартир. У той же час, кількість угод на ринку житлової нерухомості Києва за підсумками 2015 року опустилася нижче рівня кризового 2009 року, а доларові ціни на житло знизилися майже на 40%.