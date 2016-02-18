Рада обмежила передачу в користування землі без аукціонів

Верховна Рада прийняла закон, який зменшує кількість умов, що дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів.

За ухвалення Закону "Про внесення змін у Земельний кодекс України щодо проведення земельних торгів" проголосували 228 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Депутат Олег Кулініч повідомив, доповідаючи щодо законопроекту №2279, що до повторного другого читання в законопроекті врахували 29 поправок, запропонованих депутатами. Зокрема, без аукціонів пропонується передавати землі громадянам для сінокосіння, городів, пасовищ, а також під творчі майстерні.

"Це як раз ті дискусійні питання, які піднімалися в сесійній залі під час другого читання законопроекту", - сказав Кулинич.

Як зазначається в пояснювальній записці, в проекті закону пропонується виключити із Земельного кодексу України положення, які дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів. Мова йде про заборону передачі без аукціону землі в оренду державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій перевищує 60%. Також не буде передаватися в користування без аукціону земля для створення озеленених територій загального користування, для ведення фермерського або особистого селянського господарства, садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів. Пропонується заборонити передачу в користування без проведення торгів землі для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Разом з тим, депутати запропонували вказати, що без аукціону може передаватися земля для учасників антитерористичної операції (АТО) під будівництво особистого житла.

Спікер Володимир Гройсман запропонував для того, щоб не було зловживань, врахувати при голосуванні правку про неможливість зміни призначення ділянок, які виділяються учасникам АТО.

"Я пропоную записати, що не поширюється такий порядок проведення аукціонів - УНІАН) на виділення ділянок учасникам АТО під індивідуальне житлове будівництво без перепрофілювання земельної ділянки", – сказав Гройсман.

Також автори законопроекту пропонують виключити із Земельного кодексу України норму, яка дозволяє визначати іншими законами в обхід кодексу додаткові випадки передачі земельних ділянок в оренду без проведення аукціонів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 грудня 2015 року відправила на повторне друге читання проект закону №2279, який зменшує кількість умов, що дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів.

Загальна площа проданих в Україні на земельних торгах ділянок державної та комунальної власності в січні-липні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась у 2,9 рази та склала 53,3 га.

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Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру планує опрацювати та внести в Державний земельний кадастр України всю необхідну інформацію про земельні ділянки протягом 2-3 років.