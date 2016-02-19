Кабмін виділить майже 900 мільйонів гривень на "теплі" кредити

Кабінет міністрів України затвердив виділення 893,85 млн грн на продовження реалізації урядової програми часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі України на 2016 рік.

Відповідне рішення закріплено постановою уряду №63 від 4 лютого 2016 року.

Згідно з документом, на компенсацію вартості кредитів, залучених домогосподарствами для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житлових приміщень, в 2016 році планується виділити з держбюджету 684,78 млн грн, що в 2,7 рази більше, ніж у 2015 році.

На часткову компенсацію кредитів, залучених об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для проведення заходів з підвищення енергоефективності, цього року планується виділити 122,2 млн грн, що на 25% більше, ніж роком раніше.

Також на часткову компенсацію кредитів, залучених домогосподарствами для придбання опалювальних котлів на альтернативних видах палива, цього року заплановано виділення 86,87 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня минулого року віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн.

Кабінет міністрів виділив Мінрегіону 495,72 млн грн для фінансування заходів державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Фінансування програми здійснюють три державних банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк».

12 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою розмір компенсації вартості тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів й утеплення житла для громадян, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, збільшено до 70% з 20-40%. Тією ж постановою передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи з утеплення до 12 тис. грн і 14 тис. грн з 5 тис. грн і 10 тис. грн відповідно, залежно від форми організації управління житлом (ОСББ чи ЖБК).

Станом на 1 вересня 2015 року до державної програми енергозбереження приєдналися місцеві органи влади, які компенсують частину відсоткових ставок за кредитами на утеплення. Учасниками державної програми компенсації процентних ставок є 17 областей України.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності), на даному етапі банки – учасники держпрограми щодня оформляють понад 900 «теплих» кредитів на суму близько 16 млн грн. Разом з тим, за словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, його відомство розраховує, що в 2016 році банки - учасники урядової програми часткової компенсації тіла кредиту, залученого на заходи з термомодернізації та енергоефективності, нададуть близько 8 млрд грн таких кредитів.