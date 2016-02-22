Низку підприємств космічної галузі звільнили від сплати земельного податку на 2 роки

Кабінет міністрів України звільнив низку підприємств космічної галузі від сплати податку на землю виробничого призначення терміном до 1 січня 2018 року.

Про це йдеться в постанові уряду №72, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Як зазначається, ухвалення документа сприятиме зростанню конкурентоспроможності підприємств космічної галузі та збереженню науково-технічного і виробничого потенціалу.

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Згідно з постановою, до переліку компаній, звільнених від сплати земельного податку, увійшли Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомірних матеріалів і виробів, Чернігівський завод радіоприладів, держпідприємство «Південний машинобудівний завод ім. Макарова», Павлоградський механічний завод, казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», держпідприємство «Об'єднання Комунар», НДІ радіотехнічних вимірювань, виробниче об'єднання «Київприлад», Павлоградський хімічний завод, завод «Хартрон» та науково-дослідні компанії «Хартрон-Аркос», «Хартрон-Плант» і «Хартрон-Юком».

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Раніше низка підприємств машинобудування, в тому числі підприємств космічної галузі, вже звільнялися від сплати земельного податку, однак термін звільнення закінчився 1 січня цього року.