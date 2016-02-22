Кабмін запропонував Раді компенсувати з бюджету 50% вартості квартир для учасників АТО

Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту законопроект, що передбачає покриття за рахунок державного бюджету 50% вартості будівництва або придбання квартир для учасників антитерористичної операції на Донбасі.

Відповідний законопроект №4081 «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (щодо реалізації державних житлових програм)» перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Як наголошується в пояснювальній записці, згідно з чинною редакцією закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», державна підтримка за програмою будівництва доступного житла полягає в покритті державою 30% вартості будівництва або придбання житла, а також надання пільгових іпотечних кредитів. Така підтримка надається громадянам, які стоять в черзі на отримання пільгового житла, в тому числі військовим.

Урядовий законопроект пропонує розширити дію програми державної підтримки на всіх учасників АТО. При цьому автори пропонують покривати 50% вартості будівництва або придбання житла для військових, добровольців та інших категорій громадян, які беруть участь у бойових діях на сході країни. Також передбачається варіант надання їм іпотечних кредитів за пільговою ставкою.

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Довідка УНІАН. Упродовж 2010-2014 років у рамках реалізації програми будівництва доступного житла в будівельну галузь було спрямовано 1,657 млрд грн, 1,262 млрд грн з яких сплатили громадяни.

За підтримки держави в експлуатацію було введено 191 житловий об'єкт, загальна кількість квартир становила 22 554, з яких 3 200 квартир отримали сім'ї, які перебували в черзі на квартиру.