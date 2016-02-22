Кабмін запропонував Раді компенсувати з бюджету 50% вартості квартир для учасників АТО
Також передбачається варіант надання їм іпотечних кредитів за пільговою ставкою.
Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту законопроект, що передбачає покриття за рахунок державного бюджету 50% вартості будівництва або придбання квартир для учасників антитерористичної операції на Донбасі.
Відповідний законопроект №4081 «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (щодо реалізації державних житлових програм)» перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.
Як наголошується в пояснювальній записці, згідно з чинною редакцією закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», державна підтримка за програмою будівництва доступного житла полягає в покритті державою 30% вартості будівництва або придбання житла, а також надання пільгових іпотечних кредитів. Така підтримка надається громадянам, які стоять в черзі на отримання пільгового житла, в тому числі військовим.
Урядовий законопроект пропонує розширити дію програми державної підтримки на всіх учасників АТО. При цьому автори пропонують покривати 50% вартості будівництва або придбання житла для військових, добровольців та інших категорій громадян, які беруть участь у бойових діях на сході країни. Також передбачається варіант надання їм іпотечних кредитів за пільговою ставкою.
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Довідка УНІАН. Упродовж 2010-2014 років у рамках реалізації програми будівництва доступного житла в будівельну галузь було спрямовано 1,657 млрд грн, 1,262 млрд грн з яких сплатили громадяни.
За підтримки держави в експлуатацію було введено 191 житловий об'єкт, загальна кількість квартир становила 22 554, з яких 3 200 квартир отримали сім'ї, які перебували в черзі на квартиру.