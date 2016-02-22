Акціонери ЮКОСа: у Франції заарештовано активи Росії на €1 мільярд

Колишні мажоритарні акціонери ЮКОСа, які добиваються стягнення з Росії $50 млрд за рішенням третейського суду в Гаазі, вперше назвали вартість російського майна, зарештованого у Франції в рахунок боргу. Вони оцінюють її в 1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-реліз компанії GML, яка представляє колишніх акціонерів ЮКОСа.

Серед заморожених активів — гроші, які зберігаються на рахунку у французькій «дочці» ВТБ в інтересах МІА «Росія сьогодні» і ФГУП «Госзагрансобственность» (управляє російським держмайном за кордоном), повідомила GML, не розкривши заблокованих сум.

Крім того, під арештом перебуває заборгованість французького супутникового оператора Eutelsat перед ФГУП «Космічний зв'язок», а також акції Eutelsat (більше 3%), належать «Космічному зв'язку».

Також у Франції за «справою ЮКОСа» заарештовані платежі французьких компаній Arianespace, Eutelsat і Air France, які належать їхнім російським контрагентам.

Крім того, акціонери ЮКОСа намагаються домогтися стягнення на фінансові гарантії, надані банком Societe Generale «Рособоронекспорту» у зв'язку з розірванням контракту на постачання кораблів-вертольотоносців типу «Містраль». Про які саме гарантії і їх вартість не повідомляється.

Раніше також повідомлялося, що серед арештованих у Франції російських активів є частка акцій телеканалу Euronews, яка належить ВГТРК, і земельна ділянка в Парижі, на якій будується Російський духовно-культурний православний центр.

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Арешти закордонної власності РФ на вимогу колишніх акціонерів ЮКОСа почалися влітку 2015 року. Майно і рахунки заарештовують після рішення Третейського суду в Гаазі, який постановив, що РФ повинна виплатити акціонерам компанії компенсацію в розмірі $50 млрд.