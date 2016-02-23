"УНІАН Підтримка": Мінрегіон вивчає необхідність введення штрафів для забудовників, що протидіють передачу будинків в управління ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) у відповідь на численні скарги представників столичних об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) вивчає необхідність внесення змін у житлове законодавство щодо запровадження штрафних санкцій для тих забудовників, які протидіють передачі багатоквартирних будинків в управління ОСББ.

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомив начальник управління інженерних систем Сергій Пахольчук.

«Зараз міністерство вивчає питання щодо доцільності внесення змін до законодавства в частині введення штрафних санкцій за невиконання положень Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», - говориться в листі міністерства.

За його словами, Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який набрав чинності з 1 липня 2015 року передбачає повну відмову від старої системи комунальних Жеків з впровадженням нових механізмів, які дадуть можливість співвласникам багатоквартирних будинків самостійно визначати управителя будинку, вибирати постачальника послуг, а також змінити ЖЕК в разі його незадовільної роботи.

Але, незважаючи на це, представники різних столичних ОСББ неодноразово заявляють про відмову пов'язаних із забудовниками Жеків передавати в управління ОСББ будинку нової споруди і відзначають законодавчу неврегульованість даного питання.

Яскравим тому прикладом є звернення в УНІАН Юрія Лазнюка, голови новоствореного ОСББ в одній зі столичних багатоповерхівок. За його словами, приватний ЖЕК, який дістався мешканцям столичної новобудови на Коломієвському провулку 17-31А (ЖК Васильківський) у спадок від забудовника, протягом 4-х місяців протидіє передачі будинку в управління новоствореному в ньому ОСББ. Мешканці скаржаться, що незважаючи на створення ОСББ, вони все ще не можуть офіційно оформити стосунки з комунальними службами міста і змушені оплачувати неякісні послуги приватного Жеку.

Раніше, в рамках проекту «УНІАН-підтримка» агентство звернулося із запитом до Мінрегіону з проханням удосконалити нормативно-правову базу у сфері створення та діяльності ОСББ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», прийнятий Верховною Радою 14 травня 2015 року. Згідно із законом, права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та його прибудинкова територія, віднесені до спільного майна багатоквартирного будинку. Одночасно вводиться правовий режим права спільної сумісної власності або права постійного користування у відношенні земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок.

Довідка. Новий проект провідного інформаційного агентства країни – «УНІАН Підтримка» - створений, щоб допомогти українцям у вирішенні будь-яких проблем. Проект не концентрується виключно на питаннях у площині «громадянин-влада», команда агентства готова допомогти і в ситуаціях буденного характеру. Кожен може звернутися в редакцію з проблемою, яка його хвилює, навіть якщо це невдоволення складом Верховної Ради або нетверезим електриком з Жеку, або іншими повсякденними життєвими ситуаціями.