Будівництво в Україні в січні скоротилося на 11,4%

Будівельні підприємства України в січні 2016 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,4% – до 2,4 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за перший місяць поточного року скоротилися на 13,1% – до 1,2 млрд грн, зокрема з будівництва житлових будинків – на 15,9%, до 669,5 млн грн, з будівництва нежитлових будівель – на 9,4%, до 579,2 млн грн. Роботи з будівництва інженерних споруд скоротилися на 9,6%, до 1,2 млрд грн.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні становили 84,5% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 6,9% і 8,6% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 20,7% – до 551,4 млн грн, виконавши 22,7% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2015 році скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

У 2014 році українські будпідприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 млрд грн.