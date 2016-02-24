ЄБРР розробив програму для підвищення енергоефективності житлового сектору України

Європейський банк реконструкції і розвитку розробив спеціальну програму енергозбереження IQ energy, яка допоможе українцям підвищити енергоефективність їх будинків із збереженням рівня комфорту при зниженні споживання енергоресурсів, говориться в повідомленні банку.

"Програма IQ energy грунтується на найкращому досвіді енергозбереження, що було апробоване в 22 країнах світу. Зібравши разом результати успішно впроваджених реформ і застосувавши їх до українських реалій, ця програма стане надійним фундаментом покращення енергозбереження в приватному житловому секторі в Україні", - цитує прес-служба директора ЄБРР в Україні Шевки Аджунера.

Згідно з повідомленням, в Україні програма підвищення рівня інформованості населення IQ energy впроваджується за підтримки Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології (Е5Р), де ЄС є найбільшим спонсором, а також Шведського міжнародного агентства з розвитку співробітництва (Sida).

"Метою програми є поліпшення рівня енергоефективності житлового сектора України завдяки новим технологіям і устаткування вищої якості. Програма надасть українцям корисні рекомендації по найбільш ефективному використанню енергії та з приводу того, як знизити втрати тепла, що, в свою чергу, повинно зменшити та на їх рахунки за комунальні послуги", - зазначили в ЄБРР.

Читайте такожКияни з лютого отримуватимуть квитанції за компослуги європейського формату

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в рамках виконання умов меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 гривень за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 кубометрів газу. На період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу складе 7 188 гривень за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

НКРЕКП з 1 вересня 2015 року підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 24,6% - до 45,6 копійки за кВт/год.

Мінімальний тариф встановлюється на обсяг споживання електроенергії 100 кВт/год. Весь обсяг понад 100 кВт/год відпускається за тарифом 78,9 копійки за кВт/год. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кВт/год, то встановлюється тариф 147,9 копійки за кВт/год за перевищений обсяг.

Читайте такожЄБРР виділив Львову 15 мільйонів євро на модернізацію системи очищення стічних вод

Графік підвищення тарифів на електроенергію для населення комісія затвердила ще в лютому 2015 року.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 березня 2016 року.