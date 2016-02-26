Українці заборгували за комунальні послуги 9 мільярдів

Заборгованість населення України за послуги житлово-комунального господарства зменшилася на 2 млрд грн, і станом на кінець лютого 2016 року становить близько 9 млрд грн, повідомив на брифінгу заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Едуард Кругляк.

«За всіх труднощів борг населення у цілому по житлово-комунальному господарству зменшився на 2 млрд грн і становить близько 8,5-9 млрд грн. Це великі борги», - сказав Кругляк, зазначивши, що цей борг накопичується ще з початку 2000-х років.

Він повідомив, що через збільшення соціальних норм споживання комунальних послуг і блокування рахунків підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) на підприємствах ТКЕ виникає дефіцит оборотних коштів. Однак, незважаючи на це, серйозних проблем у проходженні опалювального сезону не спостерігалося, зазначив Кругляк.

«Протягом усього опалювального сезону в Україні не працювала тільки одна котельня, у місті Мар'їнка Донецької області. Це пов'язано з пошкодженням газопроводу середнього тиску, який знаходиться на лінії зіткнення, і його не вдалося відремонтувати - через постійні обстріли ремонтна бригада не може розпочати ремонт. Уся соціальна сфера, яка підключена до цієї котельні, всі житлові будинки, опалюються за допомогою електричних приладів», - сказав Кругляк, додавши, що у цьому році в Україні практично не було віялових відключень електроенергії.

Стосовно підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Кругляк зазначив, що мережі дуже зношені і через це виникає багато аварійних ситуацій, але відключення населених пунктів від теплопостачання допущено не було.

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Як повідомляв УНІАН, раніше енергогенеруюча компанія «Київенерго» повідомила про різке зростання неплатежів серед киян за надані послуги з гарячого водопостачання і опалення. Тільки за січень населення, з яким компанія має прямі договори, недоплатило за надані послуги близько 350 млн грн. Станом на 1 лютого дебіторська заборгованість за послуги гарячої води і теплопостачання споживачів перед компанією становила трохи більше 1 млрд грн.