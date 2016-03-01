Тема дня: Болюче зростання тарифів (відео)
19:17, 01 березня 2016Нерухомість
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Гість: Андрій Герус, колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), виконавчий директор інвестиційної компанії (ІК) Concorde Capital.
Болюче зростання тарифів / thekievtimes.ua
Підтеми:
1. Електроенергія: 25% росту
2. Кому пішли кошти?
3. Субсидії проти лічильників
4. Чого чекати у майбутньому
Тема дня 1 березня: Болюче зростання тарифів
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