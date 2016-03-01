Тема дня: Болюче зростання тарифів (відео)

19:17, 01 березня 2016
Нерухомість
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Гість: Андрій Герус, колишній член Національної комісії з регулювання  електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), виконавчий директор  інвестиційної компанії (ІК) Concorde Capital.

/ thekievtimes.ua

Підтеми:

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