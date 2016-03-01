Тема дня: Болюче зростання тарифів (відео)

Гість: Андрій Герус, колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), виконавчий директор інвестиційної компанії (ІК) Concorde Capital.

Підтеми: 1. Електроенергія: 25% росту 2. Кому пішли кошти? 3. Субсидії проти лічильників 4. Чого чекати у майбутньому

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