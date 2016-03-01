Вторинне житло Києва за рік подешевшало в гривні майже на чверть – експерт

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва порівняно з лютим минулого року знизилася на 23,1%, і станом на початок березня 2016 року становила 39,8 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 15,3%, - до 1453 дол./кв. м.

Про це у щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Також повідомляється, що порівняно із січнем цього року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва у середньому подорожчали на 8,5%, а у доларовому вимірі подешевшали на 0,9%.

За даними аналітиків, за минулий місяць гривневі ціни у «дорогому» сегменті житла збільшилися на 9,3%, у «дешевому» – на 7,5%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,1% і 1,8%, відповідно.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подорожчали 2-кімнатні квартири – на 9,0%, до 40,7 тис. грн/кв. м, 1-кімнатні - на 8,9%, до 36,7 тис. грн/кв. м, а середня вартість пропозиції 3-кімнатних квартир у столиці збільшилася на 7,7% - до 40,7 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості у лютому порівняно з січнем збільшилася на 3,7%, і становила 18,7 тис. квартир.

У загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва у січні 2016 року зросла на 5,2%, і на початок лютого становила 36,7 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,5% – до 1,475 тис. дол./кв. м.

У 2014 році, через більш ніж дворазову девальвацію національної валюти при доларовій номінації вартості квартир, гривневі ціни на «вторинку» в столиці зросли на 76%. Середня вартість житла в доларах у Києві за минулий рік знизилася практично наполовину.