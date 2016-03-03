Фінляндія через побоювання гібридної війни внесла продаж землі росіянам до списку загроз безпеці

Комітет національної безпеки в уряді Фінляндії оновив список дій, які він вважає загрозливими та ймовірними методами гібридної війни. Раніше фінські військові традиційно вважали найбільшими загрозами національній безпеці тероризм і війну з іншими країнами.

Але тепер у списку загроз також опинилися продаж нерухомості іноземцям, інформаційна війна та "стратегічне використання міграції".

Про це на сторінках Forbes пише аналітик консалтингової компанії Control Risks Стена Хартікайнен, передає ZN.UA.

Вона зауважує, що після початку війни на Сході України російсько-фінські відносини загострилися. Незважаючи на те, що ймовірність прямої війни між країнами зараз малоймовірна, побоювання в питаннях безпеки все ж зростають. Саме ці страхи можуть стати причиною обмеження права власності на землю для іноземців у Фінляндії.

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Автор відзначає, що незважаючи на те, що в списку потенційних загроз не вказано чітко, що мова йде про небезпеку від Росії, очевидно, що саме вона лякає Гельсінкі. З 2000 року все більше росіян і російських компаній купували землю у Фінляндії. Але тепер влада країни боїться наслідків для національної безпеки, якщо росіяни будуть володіти нерухомістю поблизу стратегічних об'єктів.

Водночас, Хартікайнен зауважує, що ці страхи з'явилися не вчора і міністерство юстиції Фінляндії вже не перший рік працює над правом уряду перешкоджати укладанню угод купівлі-продажу землі біля стратегічно важливих місць. Однак зараз, якщо такий закон нарешті з'явиться, він буде стосуватися тільки угод, пов'язаних з покупцями з країн за межами ЄС. І на практиці, швидше за все, його будуть застосовувати тільки проти клієнтів з Росії.

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Також Фінляндія вважає, що говорити про зняття санкцій з Росії занадто рано. Міністр фінансів Фінляндії Олександр Стубб нагадав про необхідність дотримання Мінських угод. Крім того в Гельсінкі турбуються за росіян, які служать у фінській армії. Адже серед них можуть бути шпигуни.