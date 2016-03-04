У харківському "Відродженні" повідомили, що городянам знизять тариф на опалення

Про це повідомив її голова, перший віце-мер Ігор Терехов.

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«За ініціативи міського голови Геннадія Кернеса нам вдалося досягти вагомого результату. Протягом останнього місяця ми буквально бомбардували Мінрегіонбуд та НКРЕ для того, щоб був проведений перерахунок тарифів у відповідності з методикою, яка була затверджена Кабміном. В цей час Мінрегіонбуд дав окрему методику. Це призвело до того, що КП «Харківські теплові мережі» були змушені нараховувати людям, які користуються послугами теплопостачання без лічильників, 16 гривень 42 копійки за квадратний метр. Ми з цим категорично не згодні, тому писали в Мінрегіонбуд та інші інстанції», - зазначив Ігор Терехов.

Ця робота дала результати: якщо протягом опалювального сезону для харків'ян, в будинках і квартирах яких не встановлені лічильники, тариф становив 16 гривень 42 копійки за квадратний метр на місяць, то в лютому він зменшиться приблизно на 25% і складе 12 гривень 42 копійок до 12 гривень 50 копійок.

«Це хороший результат і приклад того, як можна знаходити конструктивний діалог між органами місцевого самоврядування та центральною владою. За нашою ініціативою це рішення стосується й інших обласних центрів. Тому можна говорити про те, що сьогодні ми показали приклад для всієї України», - резюмував Ігор Терехов.

Зараз міська влада чекає роз'яснень від Мінрегіонбуді щодо можливості провести перерахунок тарифу за попередні місяці.

Нагадаємо, що січень був морозним, у зв'язку з чим харків'янам перерахували тариф – він склав не 16 гривень 42 копійки, а 21 гривню 61 копійку за квадратний метр. Як пояснював на сесії міськради директор підприємства Сергій Андреєв, в тарифі закладена середня температура за півроку 1 градус нижче нуля. У «ХТМ» порівняли її з січневою і зробили перерахунок.