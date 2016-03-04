Київрада знизила податок на землю під житловим фондом в 3,3 рази

Депутати Київської міської ради прийняли рішення знизити податок на землю під багатоквартирними будинками в 3,3 рази.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київради.

"Київрада прийняла рішення встановити мінімально можливу ставку податку, дозволену законодавством України. Таким чином, розмір податку на земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, встановлений на рівні 0,03% від нормативної оцінки вартості землі. Відповідно, розмір плати за землю з житловим фондом було зменшено в 3,3 рази", – йдеться в повідомленні.

За словами депутата Київради Ігоря Опадчего, в 2016 році очікується збільшення фактичного розміру оплати за землю в середньому в 5,5 рази від рівня 2015 року, а враховуючи скрутне фінансове становище ОСББ і ЖБК, збільшення плати за землю сприяло накопиченню податкових боргів таких об'єднань і призвело б до збільшення вартості комунальних послуг для мешканців таких будинків.

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Як повідомляв УНІАН, раніше депутати Київради дозволили не платити податок на житло учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО та членам сімей Героїв Небесної сотні.