Продажі житла в Гонконзі впали до 25-річного мінімуму

Ринок житлової нерухомості в Гонконзі в лютому впав на 70% порівняно з показником за минулий рік, що стало мінімумом за останні 25 років, передає Bloomberg.

За лютий у Гонконзі було продано 1807 домоволодінь, тоді як в 2015 році — понад 6 тисяч.

Крім того, вартість житла в Гонконзі впала на 10% з вересневого піку на тлі невизначеності щодо економіки Гонконгу і Китаю.

Читайте такожІндекс Гонконгської фондової біржі впав до мінімуму з грудня 2011 року"В газетах продовжують писати, що ринок іде вниз, і покупці думають, що зможуть отримати більш дешевий будинок через рік, і чекають", - сказав агент з нерухомості Томас Фок.

Гонконг - спеціальний адміністративний район Китайської Народної Республіки, один з провідних фінансових центрів Азії та світу.

Темпи зростання ВВП Китаю в 2015 році склали 6,9%, що є мінімальним показником з 1990 року.

Борючись з обвалом фондових ринків і в спробі втримати національну валюту на заданому рівні, Народний банк Китаю витратив торік рекордні 512,6 млрд доларів (це більше золотовалютних резервів Росії). Тільки за грудень 2015 року НБК "спалив" 107,9 млрд доларів.

У той же час ситуація в китайській економіці не така погана, як здається, підкреслюють деякі аналітики. Перше і найголовніше - вона росте, нехай і в уповільненому темпі.