Україна запропонувала Туреччині взяти активну участь у приватизаційних процесах

21:54, 09 березня 2016
Нерухомість
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Порошенко також заявив про розширення участі в енергетичній сфері та туристичній сфері, у тому числі у частині здешевлення турецьких курортів для українських громадян.

Порошенко и Эрдоган / Фото УНИАН

Україна пропонує Туреччині взяти активну участь в приватизаційних процесах, які починаються в нашій країні, а також посилити співпрацю в енергетичній сфері. Про це сказав президент України Петро Порошенко в ході спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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«Ми пропонуємо участь в наших приватизаційних процесах. Ми погодилися з тим, що наша співпраця має бути в оборонно-промисловій і аерокосмічній сферах, в сфері контейнерних перевезень та логістичних рішень в умовах російської блокади, - сказав Порошенко. - Ми домовилися про розширення участі в енергетичній сфері і туристичній сфері, в тому числі в частині здешевлення турецьких курортів для українських громадян».

Раніше президент Туреччини Ердоган в ході прес-конференції з Порошенком заявив, що Київ і Анкара мають підписати Угоду про зону вільної торгівлі вже до кінця поточного року.

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