У Росії через кризу кількість забудовників-банкрутів зросла в п'ять разів

У Росії через кризу за 2015 рік п'ять разів зросла кількість збанкрутілих забудовників, пише «Коммерсантъ» з посиланням на оцінки Рейтингового агентства будівельного комплексу.

Результатом такої тенденції може стати заморожування будівельних робіт та зниження темпів будівництва.

За підсумками 2015 року в цілому по Росії банкрутами визнано 2,7 тис. забудовників, що в п'ять разів перевищує показники 2014 року. Негативний тренд зберігся і на початку 2016 року: за підсумками січня банкрутами стали 167 компаній, це на 81% більше за січень 2015 року.

Більшість банкрутів — малі підприємства, які здійснюють функції підрядників і субпідрядників під час будівництва.

Експерти відзначають, що збільшення кількості банкрутів в сфері будівництва пов'язане з високим рівнем закредитованості. Ще однією причиною називається скорочення обсягу фінансування державних будівництв.

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Відзначається, що в Росії також знижується виробнича активність. За даними Росстату, за минулий рік в країні ввели 83,8 млн кв. м житла, це всього на 0,5% нижче за підсумки 2014 року. При цьому в агентстві додають, що частка серед них нових об'єктів, розпочатих у 2015 році, становить лише 13%. У 2014 році подібних об'єктів у розрахунках було 44%.

Загальний рівень падіння обсягу будівельних робіт в Росії за минулий рік оцінюється в 7%.