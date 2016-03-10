У Росії вирішили проблему аварійних будинків: мешканців будуть виселяти за межі міста

У Росії, щоб прискорити процес розселення аварійних будинків, підготовлені поправки до Житлового кодексу, які дозволять надавати житло за межами муніципальних утворень, передає «Газета.Ru».

Експерти побоюються, що ці поправки розв'яжуть руки місцевій владі, які будуть змушувати мешканців аварійних будинків перебиратися з центру міст у віддалені селища і села.

Читайте також У Росії через кризу число забудовників-банкрутів зросло в п'ять разівМешканців аварійних будинків хочуть почати переселяти за межі їхніх муніципальних утворень. Відповідні поправки до Житлового кодексу підготувала група депутатів Державної думи.

Пропонується додати наступне формулювання: «Надаване жиле приміщення за згодою в письмовій формі громадян може знаходитись в межах іншого населеного пункту суб'єкта Російської Федерації, на території якого розташоване раніше займане жиле приміщення».

Згідно з існуючими нормами, при розселенні аварійного житла нове житло надається в межах того ж муніципального округу. Як зазначається у пояснювальній записці, розширення географії дозволить швидше вирішити проблему розселення аварійного житла, оскільки в ряді регіонів будівництво відсутнє або коштує дорого.