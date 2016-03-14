АМКУ торік найбільше порушень виявив на ринку компослуг

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2015 році найбільше порушень законодавства про захист економічної конкуренції виявив на ринку житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив під час розгляду колегією результатів роботи АМКУ за рік голова відомства Юрій Терентьєв.

"Найбільша питома вага порушень зараз має зловживання монопольним становищем. Якщо подивитися структуру порушень по галузях, то це в першу чергу житлово-комунальне господарство", - сказав Терентьєв.

Доповідаючи за звітом про діяльність АМКУ за 2015 рік, Терентьєв повідомив, що найбільше порушень фіксується у регульованих державою галузях економіки, де немає достатньої конкуренції, – це сфера ЖКГ і паливно-енергетичний комплекс. Зокрема, на виявлені порушення у сфері ЖКГ припадає більш 22% рішень комітету, а в паливно-енергетичному секторі – понад 10%.

Терентьєв зазначив, що 95% рішень комітету в цих сферах припадає на територіальні відділення відомства, які виносять рішення у зв'язку з антиконкурентними діями місцевих монополістів у сферах газо-, водо-, теплопостачання і підключення до електромереж. На агропромисловий комплекс припадає понад 14% порушень законодавства про захист економічної конкуренції, ще 8% порушень – на сферу охорони здоров'я, транспортний сектор та ринок адміністративних послуг.

В цілому, за словами Терентьєва, обсяг монопольних ринків в 2015 році зріс до 10% з 7,5% роком раніше, що пов'язано з падінням купівельної спроможності громадян і зростанням комунальних тарифів. В результаті українці стали більше витрачати на оплату комунальних послуг, ринки яких більш монополізовані.

Як наголошується в звіті, АМКУ в 2015 році розглянув понад 5 тисяч заяв і звернень, що на 12% більше, ніж у 2014 році. У сфері державних закупівель у минулому році у відомство надійшло 1342 скарги, що майже на 44% перевершує показник 2014 року. Регулятор прийняв 2388 рішень у цій галузі – на 43% більше, ніж роком раніше. Протягом минулого року комітет 511 разів, або в 21% випадків, припиняв процедури закупівлі (у 2014 році таке рішення приймалося в 24% випадків). У 6% випадків, або 143 рази, комітет скасував процедуру закупівлі (у 2014 році такі рішення становили 8% від загального числа). Терентьєв зазначив, що 3,5% рішень АМКУ у сфері держзакупівель були оскаржені в суді, однак лише 0,13% від загальної кількості скарг були скасовані судом.

По закінченні розгляду звіту про діяльність Антимонопольного комітету за 2015 рік колегія регулятора затвердила документ, згідно з регламентом, направить його до Верховної Ради 15 березня.

Читайте такожУкраїнцям відкрили доступ до даних про формування комунальних тарифів

Як повідомляв УНІАН, голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв в липні 2015 року заявив, що в Україні в умовах монополії або олігополії діє 42% ринків, 11% припадає на природні монополії, а на 47% ринків товари реалізуються в умовах конкуренції. Найбільш монополізованими в Україні були названі паливно-енергетичний комплекс і ринок транспорту і зв'язку.

Також, за словами Терентьєва, за останні 10 років в Україні частка ринків, де товари реалізуються на конкурентних умовах, скоротилася на 12 процентних пунктів.