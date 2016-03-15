Москва перестала бути для росіян привабливою: оренда житла різко падає

Найдешевшу в Москві квартиру можна зняти за 18 тисяч рублів (256 доларів) на місяць, порівняно з лютим 2016 року мінімальна ставка оренди знизилася на 2 тисячі рублів, повідомляє РБК.

"Найменшу суму просять у березні 2016 року за однокімнатну квартиру, розташовану на 10-му поверсі 17-поверхової новобудови на вулиці Брусилова, в 10 хвилинах транспортом від станції метро "Бульвар Дмитра Донського". В квартирі немає меблів, прото зроблено ремонт і засклено балкон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість оренди найдешевшої квартири в Москві падала нижче 20 тисяч рублів (285 доларів) на місяць минулого року, а в середині року опускалася до 15 тисяч рублів (213 доларів) на місяць. Найдорожчим житлом, яке здавали в Москві в оренду, став минулого рку маєток на Великій Татарській вулиці, який можна було орендувати за 2 мільйони рублів (28,5 тисячі доларів) на місяць.

Зазначається, що в лютому ціни на житло в столичних новобудовах, розташованих на території від Третього транспортного кільця до МКАД, впали в середньому до 201,9 тисячі рублів (2,880 тисячі доларів) за 1 квадвартный метр, що в середньому на 9,5% нижче рівня лютого 2015-го.

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В першу чергу зниження ціни пов'язане з тим, що на початку 2016-го пропозицій на ринку було істотно більше, ніж рік тому, девелопери стверджують: висока конкуренція спонукала забудовників знижувати ціни або, принаймні, не підвищувати їх.