В Україні 90% багатоповерхівок потребують термомодернізації – Мінрегіон

В Україні близько 90% багатоповерхових будинків потребують проведення термомодернізації, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«90% всіх багатоповерхівок потребують термомодернізації. З них 60-70% будинків побудовано ще в роки індустріального будівництва за типовими серіями», – наголошується в повідомленні.

Як наголосили у міністерстві, за оцінками фахівців, слід провести термомодернізацію приблизно у 40 тис. багатоповерхівок. «В першу чергу термомодернізації потребують будинку 1971-1980 років забудови. По всій Україні їх налічується більш як 18 тисяч. У будинках 1981-1990 років забудови має бути проведена термомодернізація в другу чергу. Всього таких будинків по Україні 22,3 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для проведення таких масштабних робіт з максимальною енергетичною ефективністю необхідно розробити типові проекти термомодернізації за серіями житлових будинків, які повинні містити принципові архітектурно-будівельні та технічні рішення термомодернізації, зокрема, доведені показники енергоефективності будівель відповідно до вимог за питомими енерговитратами. Типовий проект також повинен містити техніко-економічне обґрунтування проведення термомодернізації будівель з максимальним використанням вітчизняних виробів і технологій.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) у рамках урядової ініціативи щодо скорочення втрат теплової енергії планує навесні 2016 року запустити в Україні повноцінний ринок енергосервісних послуг, який передбачає залучення приватних компаній для проведення робіт з утеплення будівель і отримання ними прибутку за рахунок зменшення споживання енергії.