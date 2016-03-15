Державні житлові програми планують модернізувати

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву планує переглянути застарілі норми реалізації державних житлових програм, зокрема, програму пільгового молодіжного кредитування та програму «Доступне житло».

Про це в ході круглого столу повідомив заступник голови правління фонду Сергій Комнатний.

«У процесі роботи ми виявили, що деякі норми програми пільгового кредитування молоді застаріли й потребують модернізації. Ми вважаємо, що в першу чергу необхідно виключити обов'язкову умову перебування сім'ї на квартирному обліку для участі в програмах доступного житла», - сказав Комнатний.

За його словами, відмова від цієї вимоги створить можливість для участі в цій програмі молодих людей, переселених із території проведення антитерористичної операції. Крім того, в процесі модернізації фонд пропонує встановити процентну ставку за кредитами на рівні 10%.

Комнатний також зазначив, що сьогодні розмір кредиту розраховується, виходячи з усередненої вартості будівництва житла, яка далека від реальних цін на ринку. Як наслідок, виникають ситуації, коли як перший внесок за кредитом потрібно сплатити майже 50% вартості квартири.

За словами Комнатного, в рамках програми «Доступне житло» фонд пропонує надати учасникам АТО і переселенцям із Донбасу можливість погашення до 50% тіла кредиту за рахунок держави.

Як повідомляв УНІАН, у лютому минулого року голова Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту Артур Палатний зазначив, що з січня 2014 року програма пільгового житлового кредитування молоді, яка діяла з 1998 року, фактично перестала працювати через відсутність фінансування з держбюджету. За його словами, разом із економічною кризою та ситуацією на сході країни неможливість вирішення житлового питання змушує молодь залишати країну.

У травні 2015 року Мінрегіон на підставі аудиту, проведеного Рахунковою палатою України, запропонував зупинити укладення нових договорів за програмою часткової компенсації процентних ставок за кредитами комерційних банків для молоді на будівництво та придбання житла через відсутність коштів.