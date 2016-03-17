Одеський міськрада знизила ставку податку на житлову нерухомість до 0,1%

Одеська міська рада знизила ставку податку на житлову нерухомість для фізичних осіб до 0,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли 16 березня на засіданні сесії.

Зокрема, депутати підтримали зменшення ставки з податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 2% до 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр бази оподаткування.

До рішення наголошується, що нововведення стосується виключно житлової нерухомості і тільки для фізичних осіб. Таким чином, одесити, чиї квартири мають площу понад 60 квадратних метрів і будинки понад 120 квадратних метрів, платитимуть 1,38 гривні (замість 27,56 гривні) за 1 квадратний метр площі понад встановлену пільгу.

Як зазначалося в ході сесії, на сьогоднішній день це одна з найнижчих ставок серед міст обласного значення. Передбачається, що дане рішення вплине на зниження соціальної напруженості в місті.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Одеська міськрада ухвалила ставки податку на нерухомість громадян. Як повідомила депутатському корпусу директор департаменту фінансів Світлана Бедрега, ставка податку становитиме 2% мінімальної зарплати (зараз це 27,56 гривні) за кожен квадратний метр перевищення, що не обкладається податком, загальної площі житла.